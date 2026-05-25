В Еврейской автономной области появился региональный центр развития туризма

Автономную некоммерческую организацию (АНО) «Центр развития туризма Еврейской автономной области» создали на территории ЕАО в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономики регионального правительства.
АНО будет заниматься созданием новых продуктов и маршрутов для путешественников, повышать качество сервиса и привлекать инвестиции. Также работа центра будет связана с популяризацией туристических возможностей региона и поддержкой профильного бизнеса.
«Создание АНО “Центр развития туризма Еврейской автономной области” — это результат совместных усилий и стремления сделать наш регион еще более привлекательным для путешественников. Мы уверены, что благодаря этому новому институту туризм в ЕАО получит мощный импульс к развитию, а наш край станет еще более узнаваемым и любимым местом для отдыха», — отметили в департаменте экономики правительства региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.