Многодетные семьи в Приморье начали получать новую выплату

За счет этих средств можно приобрести билеты в цирки, океанариумы, зоопарки, театры и кинозалы, закупить канцелярские принадлежности.

Источник: Национальные проекты России

Новую ежегодную денежную выплату с 1 мая начали получать многодетные семьи в Приморском крае. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном агентстве проектного управления.

Размер выплаты — 2500 рублей. За счет этих средств дети могут посещать цирки, океанариумы, зоопарки, театры и кинозалы. Помимо этого, выплату можно направить на приобретение канцелярских принадлежностей.

По информации краевого министерства труда и социальной политики, мера поддержки предоставляется многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. В 2026 году этот показатель составляет 45 885,20 рубля на каждого члена семьи. При этом для династий, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 июля 2024-го по 31 декабря 2027-го, меры соцподдержки предоставляют без учета дохода.

Помимо этого, приморским многодетным семьям доступны и другие меры поддержки. Среди них — компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также ежегодная выплата на школьную или спортивную форму.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.