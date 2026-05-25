Многодетные семьи в Приморье начали получать новую выплату

Новую ежегодную денежную выплату с 1 мая начали получать многодетные семьи в Приморском крае. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном агентстве проектного управления.
Размер выплаты — 2500 рублей. За счет этих средств дети могут посещать цирки, океанариумы, зоопарки, театры и кинозалы. Помимо этого, выплату можно направить на приобретение канцелярских принадлежностей.
По информации краевого министерства труда и социальной политики, мера поддержки предоставляется многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. В 2026 году этот показатель составляет 45 885,20 рубля на каждого члена семьи. При этом для династий, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 июля 2024-го по 31 декабря 2027-го, меры соцподдержки предоставляют без учета дохода.
Помимо этого, приморским многодетным семьям доступны и другие меры поддержки. Среди них — компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также ежегодная выплата на школьную или спортивную форму.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.