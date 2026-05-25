В Хабаровском крае проводят проверку гибели алабая во время выезда полиции

В посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района проводят проверку после инцидента, во время которого сотрудник полиции применил табельное оружие против собаки породы алабай. Обстоятельства произошедшего прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, 23 мая в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение от гражданина об обнаружении тела мужчины на участке местности одной из баз в Чегдомыне. На место выехала следственно-оперативная группа. В её составе были сотрудник следственного отдела по Амурску СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, эксперт, участковый, представитель руководства ОМВД по Верхнебуреинскому району, а также сотрудники Госавтоинспекции по Комсомольску-на-Амуре.
Во время проверки сообщения на территории базы из открытого вольера, по предварительным данным, выбежал алабай и бросился на правоохранителей. В УМВД пояснили, что рядом не оказалось человека, который мог бы усмирить животное. С учётом угрозы жизни и здоровью сотрудников один из полицейских применил табельное оружие.
После этого информация об обнаружении погибшего мужчины подтвердилась. Тело находилось неподалёку от указанной базы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и самого обнаружения тела, и последующего инцидента с собакой.
Ранее в соцсетях распространялась другая версия событий. Сообщалось, что хозяйка собаки по кличке Эдик узнала о случившемся от соседей, приехала на участок и увидела погибшего пса. Также в публикациях утверждалось, что правоохранители якобы могли приехать не по тому адресу. Эти сведения официально не подтверждены и должны получить оценку в ходе проверки.
Известно, что ситуацией также заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство проверит обстоятельства произошедшего и при необходимости даст правовую оценку действиям участников инцидента.