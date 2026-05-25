В Нижнекамске школьники выбрали ЕГЭ по китайскому языку

Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.
По его словам, выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена был завершен 1 февраля. Традиционно наибольшей популярностью после профильной математики пользуются обществознание, информатика, химия и биология. В этом году также отмечен рост интереса к предметам естественно-научного цикла.
Отдельно Хузин подчеркнул необычный выбор выпускников: желание сдавать китайский язык выразили учащиеся школ № 2, № 24 и № 29.
Среди девятиклассников наиболее востребованными предметами по выбору остаются география, информатика, обществознание и биология.
В течение учебного года в школах района проводились пробные тестирования, по итогам которых корректировались планы подготовки к экзаменам. В весенние каникулы состоялись тренировочные тестирования по русскому языку и математике с участием внешних экспертов. В них приняли участие 30% девятиклассников и 50% одиннадцатиклассников.
С марта в районе прошло семь апробаций ЕГЭ и ОГЭ, направленных на отработку процедур проведения экзаменов и технической готовности пунктов проведения экзаменов.
Также 15 мая состоялась предварительная приемка экзаменационных пунктов, которую провели сотрудники надзорных органов в сфере образования.
В процедуре проведения экзаменов в этом году вводятся технологические изменения: в аудиториях материалы будут печататься в присутствии учащихся, а после завершения экзамена работы будут сканироваться и передаваться на проверку по защищенным каналам связи.
Особое внимание уделяется стабильности технической инфраструктуры и качеству интернет-соединения в пунктах проведения экзаменов.
Кроме того, в Татарстане с 2026 года стартует эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Девятиклассники смогут получить аттестат по результатам двух обязательных экзаменов с возможностью поступления в колледжи по рабочим профессиям.
В Нижнекамске в эксперименте участвуют 326 девятиклассников. В городе определены три колледжа и один техникум, готовые принимать выпускников на бюджетные места по новой системе.
При этом учащиеся, выбравшие данный путь, не смогут продолжить обучение в 10 классе или поступить в другие средние специальные учебные заведения.
Также утвержден порядок профессионального обучения для девятиклассников, не получивших аттестат, с возможностью последующей пересдачи экзаменов и получения квалификации рабочего или служащего.