В Нижнекамске школьники выбрали ЕГЭ по китайскому языку

В Нижнекамске трое выпускников изъявили желание сдавать ЕГЭ по китайскому языку, несмотря на то, что этот предмет не изучается в школьной программе.

Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.

По его словам, выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена был завершен 1 февраля. Традиционно наибольшей популярностью после профильной математики пользуются обществознание, информатика, химия и биология. В этом году также отмечен рост интереса к предметам естественно-научного цикла.

Отдельно Хузин подчеркнул необычный выбор выпускников: желание сдавать китайский язык выразили учащиеся школ № 2, № 24 и № 29.

Среди девятиклассников наиболее востребованными предметами по выбору остаются география, информатика, обществознание и биология.

В течение учебного года в школах района проводились пробные тестирования, по итогам которых корректировались планы подготовки к экзаменам. В весенние каникулы состоялись тренировочные тестирования по русскому языку и математике с участием внешних экспертов. В них приняли участие 30% девятиклассников и 50% одиннадцатиклассников.

С марта в районе прошло семь апробаций ЕГЭ и ОГЭ, направленных на отработку процедур проведения экзаменов и технической готовности пунктов проведения экзаменов.

Также 15 мая состоялась предварительная приемка экзаменационных пунктов, которую провели сотрудники надзорных органов в сфере образования.

В процедуре проведения экзаменов в этом году вводятся технологические изменения: в аудиториях материалы будут печататься в присутствии учащихся, а после завершения экзамена работы будут сканироваться и передаваться на проверку по защищенным каналам связи.

Особое внимание уделяется стабильности технической инфраструктуры и качеству интернет-соединения в пунктах проведения экзаменов.

Кроме того, в Татарстане с 2026 года стартует эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Девятиклассники смогут получить аттестат по результатам двух обязательных экзаменов с возможностью поступления в колледжи по рабочим профессиям.

В Нижнекамске в эксперименте участвуют 326 девятиклассников. В городе определены три колледжа и один техникум, готовые принимать выпускников на бюджетные места по новой системе.

При этом учащиеся, выбравшие данный путь, не смогут продолжить обучение в 10 классе или поступить в другие средние специальные учебные заведения.

Также утвержден порядок профессионального обучения для девятиклассников, не получивших аттестат, с возможностью последующей пересдачи экзаменов и получения квалификации рабочего или служащего.