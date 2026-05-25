Хабаровской лесоохране внесли представление после крупного пожара у посёлка

В следующий раз ждать, пока огонь разгуляется, никто не намерен.

Прокуратура Верхнебуреинского района начала проверку по факту лесного пожара, который разгорелся 19 мая вблизи посёлка Сулук. Огонь на землях лесного фонда тушили больше шестидесяти человек: авиационное подразделение лесоохраны, сотрудники МЧС, работники РЖД, представители разных организаций и добровольцы. На сегодняшний день пожар локализован.

Однако надзорное ведомство интересует не только финал, но и то, как развивались события с самого начала. По результатам проверки в адрес КГСАУ «ДВ Авиабаза» внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура сочла, что меры для тушения пожара принимались недостаточно и несвоевременно, а координация сил была не в полном объёме.

Документ сейчас находится на рассмотрении. Параллельно краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки проинформировали о необходимости наращивать силы и средства. Проще говоря, в следующий раз ждать, пока огонь разгуляется, никто не намерен.

Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений пожар удалось взять под контроль. Но прокуратура даёт понять, что героизм на месте — это хорошо, а системные ошибки надо разбирать отдельно. Итоги проверки ещё впереди.

