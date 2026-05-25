Хабаровской лесоохране внесли представление после крупного пожара у посёлка

Прокуратура Верхнебуреинского района начала проверку по факту лесного пожара, который разгорелся 19 мая вблизи посёлка Сулук. Огонь на землях лесного фонда тушили больше шестидесяти человек: авиационное подразделение лесоохраны, сотрудники МЧС, работники РЖД, представители разных организаций и добровольцы. На сегодняшний день пожар локализован.
Однако надзорное ведомство интересует не только финал, но и то, как развивались события с самого начала. По результатам проверки в адрес КГСАУ «ДВ Авиабаза» внесено представление об устранении нарушений. Прокуратура сочла, что меры для тушения пожара принимались недостаточно и несвоевременно, а координация сил была не в полном объёме.
Документ сейчас находится на рассмотрении. Параллельно краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки проинформировали о необходимости наращивать силы и средства. Проще говоря, в следующий раз ждать, пока огонь разгуляется, никто не намерен.
Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений пожар удалось взять под контроль. Но прокуратура даёт понять, что героизм на месте — это хорошо, а системные ошибки надо разбирать отдельно. Итоги проверки ещё впереди.