В Волгограде нашли подозреваемых в нападениях на 20-летнего парня

В полицию Дубовки обратился 20-летний местный житель.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, он рассказал, что 26 февраля 2026 года встретил в Волгограде знакомых — мужчин 25 и 36 лет. Те во время разговора неожиданно начали его бить. Они требовали отдать 35 тыс. рублей и угрожали более жестокими побоями. Испугавшись, пострадавший передал им наличные.
На следующий день злоумышленники опять его подкараулили. Они снова применили силу и потребовали еще денег. Один из мужчин держал гаечный ключ. Заявитель отдал им 25 тыс. рублей.
Третий эпизод случился 11 марта. Нападавшие опять избили парня. Они заставили его купить у них сотовый телефон за 25 тыс. рублей. Телефон юноше был не нужен.
Оперативники Центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из регионального Управления ФСБ провели проверку. Они выяснили, что один из подозреваемых уже находится под следствием. Следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области ведет против него дело за вымогательство денег у военнослужащего. Второго соучастника задержали. Оба раньше не раз попадали в поле зрения закона.
Сейчас следователь ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудил уголовные дела. Подозреваемым вменяют несколько статей:
— ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение с целью кражи чужого имущества с угрозой опасного для жизни или здоровья насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета как оружия);
— ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование отдать чужое имущество с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
— ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к сделке с применением насилия).
Один из подозреваемых сидит под стражей. Второго задержали по ст. 91 УПК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.