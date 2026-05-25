Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для бизнеса Камчатки провели тренинг по привлечению и сохранению клиентов

Особое внимание на занятии уделили реферальным программам, которые помогают эффективно развивать свое дело.

Источник: Национальные проекты России

Тренинг для предпринимателей «Партнерство: как удерживать клиентов и делать их своими амбассадорами?» прошел 21 мая в Камчатском крае. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

В качестве спикера на занятии выступила бизнес-тренер Оксана Артюхина. На практических примерах она разобрала типы клиентов и подробно рассказала о современных инструментах привлечения и удержания покупателей. Особое внимание было уделено реферальным программам, которые помогают эффективно развивать свое дело.

«Мы регулярно проводим обучающие и информационные мероприятия для предпринимателей Камчатки. Впереди на базе нашего центра запланировано много встреч по актуальным темам в сфере бизнеса, поэтому предлагаем вам рассмотреть интересующие вас события и принять участие», — отметила директор Камчатского центра поддержки предпринимательства Юлия Богаевская.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше