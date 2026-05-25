Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 5 лет в Якутию привлекли более 190 работников из других регионов

Это стало возможным, поскольку республиканские предприятия получили финансовую поддержку от государства.

Источник: Национальные проекты России

Работодатели в Якутии за последние пять лет смогли привлечь более 190 квалифицированных сотрудников из других регионов благодаря программе повышения мобильности трудовых ресурсов. С 2025 года она реализуется по нацпроекту «Кадры», сообщили в государственном комитете республики по занятости населения.

Перечень участников программы регулярно расширяется. Организации, испытывающие трудности в удовлетворении кадровых потребностей, могут привлечь необходимых сотрудников из других регионов и получить финансовую поддержку от государства. Средства можно использовать для компенсации переезда персонала к новому месту занятости, оплаты проживания и обучения работников.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.