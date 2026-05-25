За 5 лет в Якутию привлекли более 190 работников из других регионов

Работодатели в Якутии за последние пять лет смогли привлечь более 190 квалифицированных сотрудников из других регионов благодаря программе повышения мобильности трудовых ресурсов. С 2025 года она реализуется по нацпроекту «Кадры», сообщили в государственном комитете республики по занятости населения.
Перечень участников программы регулярно расширяется. Организации, испытывающие трудности в удовлетворении кадровых потребностей, могут привлечь необходимых сотрудников из других регионов и получить финансовую поддержку от государства. Средства можно использовать для компенсации переезда персонала к новому месту занятости, оплаты проживания и обучения работников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.