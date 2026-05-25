В Красноярском крае выбрали лучших тренеров года

В Красноярске подвели итоги XVI краевого смотра-конкурса «Лучший в спортивной профессии: тренер, тренер-преподаватель». Участие в нем приняли 39 специалистов из более чем десяти муниципалитетов региона. По итогам заочного этапа в финал прошли 13 тренеров, все они в очном туре представили профессиональный опыт и провели мастер-классы для коллег, — уточнили в регионально министерстве спорта. В номинации «Сельский тренер» победителем стал Максим Пискунов — тренер-преподаватель по вольной борьбе спортивной школы «Чемпион» Назаровского муниципального округа. Второе место занял Константин Богданов из Рыбинского округа, а третье — Константин Лукьянов из краевой спортивной школы. Лучшим в номинации «Подготовка спортивного резерва» признан тренер-преподаватель по самбо из Сосновоборска Семен Кожевников. Второе место получила тренер по лыжным гонкам из Железногорска Галина Дерюшева, третье — тренер по рукопашному бою Норайр Осипян. В номинации «Мастерство» победу одержал тренер-преподаватель по самбо спортивной школы олимпийского резерва имени Бувайсара Сайтиева Иван Казанцев. В число призеров также вошли Владислав Ефимов из Дивногорска и Иван Филиппов из Красноярска. Приз зрительских симпатий по итогам конкурса получила тренер спортивной школы Ирбейско-Саянского муниципального округа Василиса Харитонова.