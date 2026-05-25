Врачи из Барун-Хемчикского района Тувы осмотрели жителей села Дон-Терезин

Бригада врачей из Барун-Хемчикского района Тувы осмотрела жителей села Дон-Терезин. Выезд медиков на место был организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.
Все желающие могли получить консультацию терапевта и педиатра, измерить артериальное давление, рост и вес, сдать анализы на уровень холестерина и глюкозы в крови. Также врачи обсудили с пациентами вопросы здорового образа жизни и артериальной гипертензии.
«Каждому участнику были розданы информационные буклеты, чтобы они могли продолжать заботиться о своем здоровье и делиться знаниями с близкими. Спасибо всем, кто присоединился к нам!» — отметили в администрации Барун-Хемчикского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.