Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи из Барун-Хемчикского района Тувы осмотрели жителей села Дон-Терезин

Все желающие могли получить консультацию терапевта и педиатра, сдать анализы, измерить артериальное давление, рост и вес.

Источник: Национальные проекты России

Бригада врачей из Барун-Хемчикского района Тувы осмотрела жителей села Дон-Терезин. Выезд медиков на место был организован в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.

Все желающие могли получить консультацию терапевта и педиатра, измерить артериальное давление, рост и вес, сдать анализы на уровень холестерина и глюкозы в крови. Также врачи обсудили с пациентами вопросы здорового образа жизни и артериальной гипертензии.

«Каждому участнику были розданы информационные буклеты, чтобы они могли продолжать заботиться о своем здоровье и делиться знаниями с близкими. Спасибо всем, кто присоединился к нам!» — отметили в администрации Барун-Хемчикского района.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.