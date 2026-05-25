Ванинец в клубе сцепился с гостем, схватился за нож и попал под две статьи

В посёлке Ванино Хабаровского края ночной отдых в одном из увеселительных заведений закончился поножовщиной и возбуждением сразу двух уголовных дел. В полицию обратился 38-летний местный житель, которому неизвестный мужчина угрожал расправой и нанёс телесные повреждения. Участковые районного отдела полиции быстро установили и задержали подозреваемого.
Им оказался 34-летний местный житель. Как выяснилось, мужчины до той ночи даже не были знакомы. Конфликт вспыхнул на пустом месте, из-за внезапной личной неприязни, и быстро сдвинулся в опасное русло. Подозреваемый в пылу ссоры размахивал ножом и успел нанести оппоненту два удара. Экспертиза установила, что потерпевшему причинён лёгкий вред здоровью.
На этом цепочка обвинений не закончилась. Помимо физической расправы, агрессор успел наговорить оппоненту угроз, за которые тоже придётся отвечать. В итоге возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Теперь ему предстоит объяснить в суде, почему незнакомый человек в баре вдруг стал для него поводом хвататься за нож. Оба дела расследуются, и каждое из них способно изрядно подпортить биографию.