Эксперт Ожогин объяснил, чем грозит езда летом на зимней резине, помимо штрафа

Многие водители продолжают использовать зимнюю резину летом, полагая, что это грозит лишь небольшим штрафом. Однако основная опасность кроется не в юридических требованиях, а в поведении автомобиля на дороге в жаркую погоду. Зимние шины, созданные для зимних условий, не подходят для эксплуатации летом и могут негативно сказаться на безопасности, управляемости и техническом состоянии автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин в интервью «Российской газете».
Главная проблема заключается в свойствах резины. Зимние шины мягче летних, чтобы сохранять эластичность при низких температурах. В жару такая резина перегревается и становится менее эффективной. Автомобиль хуже реагирует на повороты, теряет устойчивость и увеличивает тормозной путь, особенно при экстренном торможении или резких маневрах. Это особенно опасно на трассе или в плотном городском потоке.
Зимняя резина также быстрее изнашивается летом. Из-за перегрева протектор стирается неравномерно, и шины могут выйти из строя за один сезон. Попытка сэкономить приводит к дополнительным расходам на новый комплект.
Многие думают, что глубокий протектор зимних шин лучше справляется с водой. Однако летние шины разработаны специально для работы на горячем мокром асфальте. Зимняя резина в таких условиях хуже держится на дороге, и вероятность аквапланирования возрастает.
Использование зимней резины летом увеличивает нагрузку на подвеску и тормозную систему, повышает расход топлива и уровень шума в салоне. Эти проблемы особенно заметны на дальних поездках, в пробках и при максимальной загрузке автомобиля.
Поэтому сезонная замена шин — это не просто формальность, это вопрос безопасности, стабильного поведения автомобиля на дороге и сохранения его ресурса.