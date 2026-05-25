Эксперт Ожогин объяснил, чем грозит езда летом на зимней резине, помимо штрафа

Зимние шины создаются для совершенно других условий эксплуатации.

Источник: Нижегородская правда

Многие водители продолжают использовать зимнюю резину летом, полагая, что это грозит лишь небольшим штрафом. Однако основная опасность кроется не в юридических требованиях, а в поведении автомобиля на дороге в жаркую погоду. Зимние шины, созданные для зимних условий, не подходят для эксплуатации летом и могут негативно сказаться на безопасности, управляемости и техническом состоянии автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин в интервью «Российской газете».

Главная проблема заключается в свойствах резины. Зимние шины мягче летних, чтобы сохранять эластичность при низких температурах. В жару такая резина перегревается и становится менее эффективной. Автомобиль хуже реагирует на повороты, теряет устойчивость и увеличивает тормозной путь, особенно при экстренном торможении или резких маневрах. Это особенно опасно на трассе или в плотном городском потоке.

Зимняя резина также быстрее изнашивается летом. Из-за перегрева протектор стирается неравномерно, и шины могут выйти из строя за один сезон. Попытка сэкономить приводит к дополнительным расходам на новый комплект.

Многие думают, что глубокий протектор зимних шин лучше справляется с водой. Однако летние шины разработаны специально для работы на горячем мокром асфальте. Зимняя резина в таких условиях хуже держится на дороге, и вероятность аквапланирования возрастает.

Использование зимней резины летом увеличивает нагрузку на подвеску и тормозную систему, повышает расход топлива и уровень шума в салоне. Эти проблемы особенно заметны на дальних поездках, в пробках и при максимальной загрузке автомобиля.

Поэтому сезонная замена шин — это не просто формальность, это вопрос безопасности, стабильного поведения автомобиля на дороге и сохранения его ресурса.