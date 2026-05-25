Эксперт Ожогин объяснил, чем грозит езда летом на зимней резине, помимо штрафа

Многие водители продолжают использовать зимнюю резину летом, полагая, что это грозит лишь небольшим штрафом. Однако основная опасность кроется не в юридических требованиях, а в поведении автомобиля на дороге в жаркую погоду. Зимние шины, созданные для зимних условий, не подходят для эксплуатации летом и могут негативно сказаться на безопасности, управляемости и техническом состоянии автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин в интервью «Российской газете».