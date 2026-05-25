Караганда станет молодежной столицей СНГ-2028

«Караганда официально объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года. Такое решение принял совет глав правительств Содружества Независимых Государств. В регионе проживают более 303 тыс. молодых людей, для которых открываются новые международные возможности», — говорится в сообщении в понедельник.
По данным исполкома СНГ, в 2027 году статус молодежной столицы получит Минск, а в 2028 году это право перейдет к Караганде. Город, которому присваивается такой статус, получает возможность провести заседание совета по делам молодежи и принять форум молодежных организаций государств СНГ.
«Проект “Молодежная столица СНГ” реализуется по решению Совета глав правительств СНГ и направлен на то, чтобы активнее вовлекать молодежь в развитие международного сотрудничества в разных сферах», — отметили в акимате.