Караганда станет молодежной столицей СНГ-2028

Караганда. 25 мая. КазТАГ — Караганда получила статус молодежной столицы СНГ на 2028 год по решению совета глав правительств, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

Источник: КазТАГ

«Караганда официально объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года. Такое решение принял совет глав правительств Содружества Независимых Государств. В регионе проживают более 303 тыс. молодых людей, для которых открываются новые международные возможности», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным исполкома СНГ, в 2027 году статус молодежной столицы получит Минск, а в 2028 году это право перейдет к Караганде. Город, которому присваивается такой статус, получает возможность провести заседание совета по делам молодежи и принять форум молодежных организаций государств СНГ.

«Проект “Молодежная столица СНГ” реализуется по решению Совета глав правительств СНГ и направлен на то, чтобы активнее вовлекать молодежь в развитие международного сотрудничества в разных сферах», — отметили в акимате.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
