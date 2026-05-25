Мэрию Хабаровска обязали расчистить огромную свалку в районе Ю-Сити

Площадь захламлённой территории превысила сто квадратных метров.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку, подтвердившую то, на что с апреля жаловались местные жители: в Индустриальном районе Хабаровска, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, образовалась внушительная свалка строительных отходов. Площадь захламлённой территории превысила сто квадратных метров.

Ассортимент помойки оказался впечатляющим. Отходы производства и потребления, строительный мусор и даже отработанные автомобильные покрышки — всё это скопилось фактически под открытым небом без всякого контроля. Образовалась типичная для бесхозных участков ситуация: земля ничья, свалка, формально, тоже — и отвечать вроде как некому.

Исполняющий обязанности природоохранного прокурора внёс представление главе администрации Хабаровска. Теперь именно городские власти должны обеспечить расчистку территории и привести её в порядок. Муниципалитету напомнили, что бесхозных проблем не бывает, особенно когда речь идёт о строительном мусоре.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.