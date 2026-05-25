Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают нижегородцев под видом сотрудников «ТНС энерго НН»

Мошенники обманывают жителей Нижнего Новгород, притворяясь сотрудниками «ТНС энерго НН».

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники обманывают жителей Нижнего Новгород, притворяясь сотрудниками «ТНС энерго НН». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Злоумышленники пишут горожанам в мессенджерах и приглашают их в фейковые чаты организации с названиями «ТНС энерго Нижний Новгород», «ТНС энерго НН» или «Энергосбыт». Аферисты говорят о необходимости сделать перерасчет платы или перенести данные с «Госуслуг».

Затем мошенники присылают личные данные клиентов — ФИО и дату рождения — якобы для проверки. Когда клиент подтверждает информацию, злоумышленники предлагают перейти в чат-бот. С помощью него аферисты крадут пароли и получают доступ к онлайн-банкам.

В «ТНС энерго НН» добавили, что никогда не публикуют в открытом доступе данные клиентов и не общаются с ними в мессенджерах.

Напомним, пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 6,7 млн рублей из-за мошенников.