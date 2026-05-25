Мошенники обманывают нижегородцев под видом сотрудников «ТНС энерго НН»

Мошенники обманывают жителей Нижнего Новгород, притворяясь сотрудниками «ТНС энерго НН». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Злоумышленники пишут горожанам в мессенджерах и приглашают их в фейковые чаты организации с названиями «ТНС энерго Нижний Новгород», «ТНС энерго НН» или «Энергосбыт». Аферисты говорят о необходимости сделать перерасчет платы или перенести данные с «Госуслуг».
Затем мошенники присылают личные данные клиентов — ФИО и дату рождения — якобы для проверки. Когда клиент подтверждает информацию, злоумышленники предлагают перейти в чат-бот. С помощью него аферисты крадут пароли и получают доступ к онлайн-банкам.
В «ТНС энерго НН» добавили, что никогда не публикуют в открытом доступе данные клиентов и не общаются с ними в мессенджерах.
