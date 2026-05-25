Руководителя фермерского хозяйства обвинили в хищении 15 млн рублей

Отделом МВД России «Краснокамский» завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств путем совершения мошенничества. Обвинение предъявлено 54-летней руководительнице фермерского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, в начале 2021 года руководитель фермерского хозяйства обратилась в краевой минсельхоз для получения субсидии на развитие молочного животноводства. В документах она указала, что планирует заниматься разведением коров и производством сырого молока. Ей выдали грант в размере 15 млн руб. Получив деньги, женщина потратила их на личные нужды. При этом она регулярно предоставляла в контролирующие ведомства фиктивную отчетность, включая подложные договоры купли-продажи и недостоверные сведения об объёмах производства молока.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.