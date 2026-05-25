Народные приметы на 26 мая: чего нельзя делать в день Лукерьи Комарницы?

Чтобы в семье воцарился мир, в день Лукерь Комарницы, жена должна мужу обед подать. Если в это время супруг трудился в поле, его вторая половинка старалась принести ему еду, чтобы он не голодал. Хотя бы один прием пищи у семейства в этот день должен быть совместным. Ложиться спать супруги тоже должны в одно и то же время, тогда ни споров, ни скандалов у них точно не будет. Во всяком случае, так говорили на Руси.