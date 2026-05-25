Народные приметы на 26 мая: чего нельзя делать в день Лукерьи Комарницы?

26 мая верующие вспоминают праведную Гликерию Новгородскую, в народе ее нарекли Лукерьей Комарницей. На Руси с этой датой было связано немало примет и традиций, встречались и строгие запреты, некоторые из них дошли до наших дней. Сегодня мы вспомним неписаные правила наших пращуров и выясним, почему в старину люди боялись смотреть на солнце, выбрасывать волосы и есть хлеб левой рукой.
Народные приметы на 26 мая: что нельзя делать.
В день Лукерьи Комарницы, если верить приметам, ни в коем случае нельзя поздно вставать. Мудрецы на Руси говорили, что из-за этого удача на целый год отвернется.
Не следует отлынивать от дел и откладывать работу на завтра: наказанием для нарушившего этот запрет может стать нищета.
Чтобы не остаться без денег, 26 мая не стоит тратить все до последней копейки. Если отправитесь за покупками, постарайтесь воздержаться от незапланированных расходов. Лучше сэкономить сегодня, чем оказаться в долговой яме завтра.
По мнению наших предков, в этот день может быть опасно выходить во двор босиком. Даже если на улице жарко, есть риск захворать.
Старцы на Руси наставляли молодежь: не лейте воду попусту. У того, кто не будет относиться к воде бережливо, урожай этим летом посохнет. Во всяком случае, так говорили в давние времена.
Несмотря на то, что помощь ближним считалась у наших пращуров богоугодным делом, 26 мая строго-настрого запрещается отдавать кому-либо свои вещи. Несколько столетий назад бытовало поверье, что вместе с добром можно и удачу свою отдать.
Не рекомендуется примерять чужую обувь, чтобы неприятности другого человека на себя не принять.
Еще в старину считалось, что в день Лукерьи Комарницы нельзя смотреть на солнце. Якобы таким образом можно лишиться защиты от нечисти.
Не разрешается есть из посуды с трещинами, сколами и иными дефектами. Это может стать причиной болезни, предупреждали на Руси. По этой же причине не стоит отламывать хлеб левой рукой.
Чтобы не рассориться с близкими, 26 мая не нужно выбрасывать свои волосы, например, снятые с расчески или гребня. Их следует либо сжечь, либо сохранить до следующего дня, а потом уже отправить в мусорное ведро.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 26 мая: что можно делать.
Как следует из народного названия даты, 26 мая наши предки наблюдали за комарами. К этому дню насекомых обычно становилось много. По их поведению люди в старину судили о том, какая погода их ждет, а также на какой урожай им можно рассчитывать.
Считалось, что «тучи» комаров — знак того, что на улице будет тепло и влажно. Если насекомые ведут себя агрессивно, впереди жара.
Помимо наблюдения за комарами были у наших пращуров и другие традиции, связанные с этим днем. Так, в южных регионах люди начинали сеять гречиху. Дата считалась благоприятной для работы в поле и огороде, да и для любого труда в целом. Можно взяться за строительство или укрепить забор, начать ремонт в жилище или посвятить время уборке. Также 26 мая не возбраняются поездки — дорога будет удачной.
Чтобы в семье воцарился мир, в день Лукерь Комарницы, жена должна мужу обед подать. Если в это время супруг трудился в поле, его вторая половинка старалась принести ему еду, чтобы он не голодал. Хотя бы один прием пищи у семейства в этот день должен быть совместным. Ложиться спать супруги тоже должны в одно и то же время, тогда ни споров, ни скандалов у них точно не будет. Во всяком случае, так говорили на Руси.
В ночь на 27 мая наши предки готовили «серебряную» воду. В ведерко нужно было положить какую-то вещь из драгоценного металла, например, монету или украшение. На следующее утро полагалось выпить стакан такой водицы и умыться. Люди верили, что этот нехитрый обряд не только поможет им укрепить здоровье и продлить молодость, но и привлечь богатство в дом.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 26 мая.
Дождливый день 26 мая указывает на то, что осадки еще неделю не отступят.
Если на улице жара и ни облачка на небе, лето окажется засушливым.
Сильный ветер — предвестник скорого похолодания.
Туман указывает на потепление, радуга — обещает богатый урожай льна в этом году.
Если комаров в день Лукерьи Комарницы совсем не видать, овса будет мало.
Крупные комары считались у наших предков добрым знаком, сулящим море фруктов, овощей и меда.
Именинники 26 мая.
В этот день именины празднуют Александр, Георгий, Гликерия или Лукерья, Ефим, Ирина, Макар, Марианна и Никифор.