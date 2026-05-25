На Кубани нашли новые популяции краснокнижных растений

В результате обследования в «Дантовом ущелье» Горячего Ключа обнаружены экземпляры пыльцеголовника длиннолистного. В «Китовой гавани» Геленджика зафиксированы небольшие группы ятрышника пурпурного и ятрышника мужского.
В Туапсинском районе в «Лесопарке Кадош» отмечены популяции пыльцеголовника длиннолистного. На «Горе Школьной» обнаружено сразу 10 видов Орхидных, включая ятрышник мелкоточечный и ятрышник трехзубчатый.
Специалистами также обнаружены: ятрышники мужской, шлемоносный и обезьяний; стевениелла сатириовидная; офрис кавказская.
Большинство этих видов войдет в IV издание Красной книги Краснодарского края в 2027 году с обновленными русскими и научными названиями. Исследования провели специалисты ГКУ КК «Управление ООПТ КК».