На Кубани нашли новые популяции краснокнижных растений

Этой весной в Краснодарском крае специалисты обследовали 20 особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает МАКС-канал министерства природных ресурсов Кубани.

Источник: МАКС-канал министерства природных ресурсов Краснодарского края

В результате обследования в «Дантовом ущелье» Горячего Ключа обнаружены экземпляры пыльцеголовника длиннолистного. В «Китовой гавани» Геленджика зафиксированы небольшие группы ятрышника пурпурного и ятрышника мужского.

В Туапсинском районе в «Лесопарке Кадош» отмечены популяции пыльцеголовника длиннолистного. На «Горе Школьной» обнаружено сразу 10 видов Орхидных, включая ятрышник мелкоточечный и ятрышник трехзубчатый.

Специалистами также обнаружены: ятрышники мужской, шлемоносный и обезьяний; стевениелла сатириовидная; офрис кавказская.

Большинство этих видов войдет в IV издание Красной книги Краснодарского края в 2027 году с обновленными русскими и научными названиями. Исследования провели специалисты ГКУ КК «Управление ООПТ КК».