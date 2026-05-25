Нижегородские аграрии нарастили объем производства мяса на 16%

С января по апрель 2026 года в Нижегородской области вырос объем производства мяса, яиц и молока. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородстата.
За четыре месяца нижегородские сельскохозяйственные организации вырастили 72 тонны скота и птицы на убой. Значение увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом.
Надои молока выросли на 2% — всего было произведено 207 тысяч тонн. Одна корова в среднем отдала 2910 кг молока, что на 65 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также на птицефабриках получили 421 млн штук яиц, что на 10% больше значения предыдущего года.
