Нижегородские аграрии нарастили объем производства мяса на 16%

Также в регионе было произведено больше молока и яиц.

С января по апрель 2026 года в Нижегородской области вырос объем производства мяса, яиц и молока. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородстата.

За четыре месяца нижегородские сельскохозяйственные организации вырастили 72 тонны скота и птицы на убой. Значение увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом.

Надои молока выросли на 2% — всего было произведено 207 тысяч тонн. Одна корова в среднем отдала 2910 кг молока, что на 65 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также на птицефабриках получили 421 млн штук яиц, что на 10% больше значения предыдущего года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ПФО обеспечил около пятой части мясных полуфабрикатов России в первом квартале 2026 года.