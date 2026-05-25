Полезная тарелка. Ветеринар Витте раскрыла, как нужно ухаживать за собакой

Собак совсем не случайно называют «лучшим другом человека». Но чтобы эта дружба длилась долго и счастливо, очень важно с самого начала заботиться о здоровье пушистого друга. Главный врач ветеринарной клиники, зоохирург Мария Витте рассказала, сколько раз в день нужно кормить собаку и когда питомцам нужно ставить прививки. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Продукты для долгой и здоровой жизни собаки.
Эксперт назвала продукты, которые станут отличным и безопасным дополнением к рациону питомца:
Яблоки (без косточек). Источник витаминов и клетчатки.
Морковь. Полезна для здоровья зубов и содержит витамины.
Яйца (приготовленные). Легкоусвояемый белок.
Батат (сладкий картофель). Богат пищевыми волокнами.
Тыква. Нормализует пищеварение и помогает при запорах.
Лосось и другая рыба (термически обработанная). Источник омега-3 жирных кислот.
Голубика. Мощный антиоксидант.
Приготовленная куриная грудка. Отличный источник белка.
Говядина (приготовленная). Укрепляет иммунитет.
Шпинат. Источник железа и витаминов (при проблемах с почками ограничить).
Творог (обезжиренный, без сахара и соли). Даёт кальций и белок, но нечасто.
Кефир/натуральный йогурт (подходит не всем собакам из-за возможной непереносимости лактозы). Пробиотики для здоровья кишечника.
«Рацион каждой собаки уникален. Даже полезные продукты (жирную рыбу, субпродукты) следует давать с осторожностью, в небольших количествах и только в приготовленном виде без соли и специй. Важен индивидуальный подход, — объяснила Мария Витте. — Перед введением любого нового продукта в рацион питомца всегда лучше проконсультироваться с ветеринаром».
Как правильно кормить собаку?
По словам ветеринарного врача, после отлучения от матери необходимо подойти к кормлению щенка с большой ответственностью, ведь от сбалансированности рациона будет зависеть его здоровье.
2−3 месяца. Щенка необходимо кормить дробно, примерно каждые 2−3 часа.
3−6 месяцев. Суточную норму корма рекомендуется делить на 5−6 приёмов пищи.
6 месяцев — 1,5 года. Постепенно переходят на 3−4-разовое питание.
После 1,5 лет. Когда скелет полностью сформируется и окрепнет, сменятся молочные зубы и завершится период полового созревания, животное можно переводить на двухразовое питание — утром и вечером.
«Собаки хорошо приучаются ко времени кормления, поэтому лучше соблюдать режим и кормить питомца каждый день в одно и то же время», — пояснила Мария Витте.
Когда собакам нужно ставить прививки?
Одним из самых важных шагов в уходе за щенком является вакцинация. Марии Витте рассказала, что прививки начинают ставить в возрасте 8−12 недель. Именно в этот период формируется иммунитет, и маленький организм уязвим перед различными инфекциями.
«Например, такие болезни, как парвовироз и вирусный гепатит, могут быть смертельно опасными для щенка. Запланируйте первый визит к ветеринару для назначения необходимых прививок в зависимости от возраста, породы и здоровья вашего щенка», — заключила ветеринарный врач.
Как защитить собаку от клещей, блох и глистов?
Зоохирург обратила внимание на то, что многие владельцы собак ошибочно полагают, что паразиты — это проблема только тёплого сезона. На самом деле большинство внешних паразитов (блохи и клещи) активны круглый год и не зависят от температуры за окном. Они не просто доставляют дискомфорт, но и переносят опасные заболевания.
По словам Марии Витте, блохи настолько малы и юрки, что хозяева часто замечают паразитов уже по реакции организма: зуд в области головы, спины и хвоста, беспокойство. Попасть в квартиру они могут от соседних животных, из подвалов или даже через вентиляцию. Клещей после прогулки обычно находят в их излюбленных местах укусов: в области подмышек, паха, шеи и ушей.
«Чтобы защитить питомца от паразитов, важно регулярно проводить обработку. Для этого используют капли на холку, ошейники, спреи или таблетки. После прогулки животное нужно осматривать, даже если оно обработано. Дома рекомендуется регулярно делать влажную уборку, чтобы уничтожить яйца и личинки, занесённые с улицы. При первых признаках заражения — зуде, расчёсах или появлении паразитов — лучше сразу показать собаку специалисту», — рассказала эксперт.
Ветеринарный врач добавила, что один из самых безопасных и эффективных вариантов борьбы с паразитами — капли на холку. Они наносят в труднодоступное для слизывания место.
Как часто необходимо мыть собаку?
Марии Витте пояснила, что для мытья питомца важно использовать подходящий шампунь (обычный или лечебный). Во время купания нужно тщательно намыливать и промывать шерсть, избегая попадения воды и косметики в глаза и уши. После ванны животное следует промокнуть махровым полотенцем (это особенно важно для собак с густым подшёрстком).
Зоохирург напомнила, что длинная и пушистая шерсть сохнет долго, а прогулка на холоде с непросохшим подшёрстком может привести к простуде. Особенно уязвимы «комнатные» собаки, которые круглый год живут в тепле и сухости: у них нередко возникают истончение шерсти, зуд и перхоть, а на холоде они быстрее мёрзнут и болеют.
«Не стоит купать комнатных собак слишком часто — моющие средства сушат кожу, смывая защитную жировую смазку. Это приводит к нарушению терморегуляции, ломкости шерсти и чрезмерной линьке», — предупредила эксперт.
В случае, если у питомца после мытья появились зуд, проплешины, покраснения или уплотнения на коже — нужно срочно выяснить причину у ветеринара.