Российские школьники завоевали 4 золота на Азиатской олимпиаде по физике

«Российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике. Наши ребята завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали. Гордимся их успехами и верим, что эти победы станут отправными точками для будущих научных открытий! Наш Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что в преподавании физики и математики важно показать, что это не просто цифры, а способ мыслить. Педагогам наших медалистов удалось это сделать. Благодарю учителей и родителей за верность делу и поддержку ребят. Со своей стороны в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.