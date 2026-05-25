Российские школьники завоевали 4 золота на Азиатской олимпиаде по физике

Команда учащихся из России завоевала на Азиатской олимпиаде по физике 4 золотые и 4 серебряные медали. В общекомандном зачете российская сборная вошла в пятерку лучших, сообщили в Минпросвещения России.
«Российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике. Наши ребята завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали. Гордимся их успехами и верим, что эти победы станут отправными точками для будущих научных открытий! Наш Президент Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что в преподавании физики и математики важно показать, что это не просто цифры, а способ мыслить. Педагогам наших медалистов удалось это сделать. Благодарю учителей и родителей за верность делу и поддержку ребят. Со своей стороны в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что успех сборной свидетельствует о высоком развитии образования в области физики и естественных наук в стране и о том, как богата Россия талантами.
«Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися школьниками, которые проявили все свои знания и справились с трудными задачами. Ребята, желаю вам удачи и успехов в постижении этой важной и сложной науки. Уверен, в дальнейшем вы сможете развивать отечественные технологии и быть успешными в востребованных нашей страной направлениях», — подчеркнул он.
Золотые медали получили Александр Ахремов и Богдан Яйцевский из Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Артем Еремин из лицея № 23 в Калининграде и Иван Пругло из школы № 179 в Москве. Серебряные награды забрали Ярослав Доброхвалов, Ксения Карпович, Роман Воробьев и Игорь Сорокин из Физтех-лицея им. П. Л. Капицы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.