Предпринимателя арестовали в Воронеже за махинации с 1,5 га земли министерства

Участок с кадастровым номером 36:34:0105031:111 был предоставлен ЗАО «Юговостокстальконструкция» в долгосрочную аренду на 49 лет на основании договора от 5 сентября 2011 года. В дальнейшем права арендатора перешли к ООО «Кварт» как собственнику объекта на участке. В 2020 году компания провела реконструкцию здания площадью 946 кв. м, после которой его площадь выросла до 1975,7 кв. м. Также в 2020-м фирма возвела нежилое здание с литерой «Г» общей площадью 1738,7 кв. м. Арбитраж осенью 2022 года признал право собственности ООО «Кварт» на эти строения. МИЗО, в свою очередь, настаивало, что это — самовольные постройки.