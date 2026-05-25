Поезд бизнес-класса вновь начал курсировать между Минском и Брестом

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Курсирование поездов № 737/738 Минск — Брест — Минск вернется в новом формате с 25 мая, сообщили в понедельник в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Источник: БЖД

В БЖД уточнили, что ранее состав курсировал с вагонами локомотивной тяги.

«С 25 мая 2026 года поезд № 737/738 Минск — Брест — Минск возобновляет курсирование моторвагонным подвижным составом серии ЭПМ», — говорится в сообщении.

Возвращение электропоезда на маршрут стало возможным после завершения ремонта одного из составов серии ЭПМ.

Отмечается, что билеты, оформленные до 14 мая 2026 года на поезд с локомотивной тягой, останутся действительными и после замены подвижного состава.

Узнать подробную информацию можно по телефону 105 контакт-центра БЖД, на официальном сайте или в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Ранее БЖД вернула поезда городских линий на маршрут между Минском и Руденском после планового ремонта. С 19 мая начали курсировать дополнительно две пары поездов городских линий на направлении Минск — Беларусь (Заславль).

