Поезд бизнес-класса вновь начал курсировать между Минском и Брестом

В БЖД уточнили, что ранее состав курсировал с вагонами локомотивной тяги.
«С 25 мая 2026 года поезд № 737/738 Минск — Брест — Минск возобновляет курсирование моторвагонным подвижным составом серии ЭПМ», — говорится в сообщении.
Возвращение электропоезда на маршрут стало возможным после завершения ремонта одного из составов серии ЭПМ.
Отмечается, что билеты, оформленные до 14 мая 2026 года на поезд с локомотивной тягой, останутся действительными и после замены подвижного состава.
Узнать подробную информацию можно по телефону 105 контакт-центра БЖД, на официальном сайте или в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».
Ранее БЖД вернула поезда городских линий на маршрут между Минском и Руденском после планового ремонта. С 19 мая начали курсировать дополнительно две пары поездов городских линий на направлении Минск — Беларусь (Заславль).