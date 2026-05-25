В Казахстане создают новую водную карту страны

Работу проводит Информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации, передает DKNews.kz.
Речь идет не просто о технических отчетах для чиновников. Фактически Казахстан начинает создавать детальную «водную карту» страны, которая должна показать, где воды становится меньше, какие регионы находятся под риском дефицита и как государству придется перестраивать систему водопользования в ближайшие годы.
Что уже сделали.
На первом этапе специалисты собрали и обработали огромный массив данных. В работу вошла информация о реках, озерах и подземных водах, климатических и гидрологических условиях, состоянии водохозяйственной инфраструктуры, а также уровне нагрузки на водные ресурсы со стороны сельского хозяйства, промышленности, энергетики и коммунального сектора.
Отдельно анализировалось социально-экономическое развитие регионов — потому что потребление воды напрямую связано с ростом городов, развитием промышленности и аграрного производства.
По сути, государство впервые за долгое время пытается собрать единую и максимально подробную картину того, что происходит с водными ресурсами в каждом бассейне страны.
Почему это важно именно сейчас.
Тема воды для Казахстана становится одной из ключевых. На фоне изменения климата, маловодных периодов и роста потребления нагрузка на водные ресурсы ежегодно усиливается.
Особенно остро проблема ощущается в южных регионах, где сельское хозяйство напрямую зависит от орошения. При этом значительная часть воды поступает из трансграничных рек, что делает страну зависимой от водной политики соседних государств.
Эксперты уже несколько лет предупреждают: без системного подхода дефицит воды может стать фактором, влияющим не только на аграрный сектор, но и на экономический рост, экологию и качество жизни населения.
Именно поэтому новый Водный кодекс делает ставку на бассейновый принцип управления — когда решения принимаются не формально по административным границам, а исходя из состояния конкретных водных систем.
Что будет дальше.
Следующий этап разработки планов предполагает уже более глубокую оценку состояния водных объектов. Специалисты определят основные проблемы в каждом бассейне: от загрязнения и износа инфраструктуры до рисков нехватки воды.
После этого будет подготовлен комплекс мер по охране и рациональному использованию водных ресурсов.
Как пояснил директор Департамента водной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Серикжан Бекетаев, бассейновые планы станут основой обновленной системы управления водой в Казахстане.
По его словам, документы разрабатываются отдельно для каждого из восьми водохозяйственных бассейнов страны и позволяют учитывать реальные особенности регионов — наличие водных ресурсов, нагрузку на реки и озера, потребности населения и экономики, состояние инфраструктуры и экологическую ситуацию.
На основе этих документов впоследствии планируется разработать Генеральный план интегрированного управления водными ресурсами Казахстана.
Почему это может изменить подход к воде.
До сих пор водная политика в стране часто носила реактивный характер — проблемы решались уже после возникновения дефицита, аварий или экологических последствий.
Новая система предполагает другой подход: прогнозирование, долгосрочное планирование и баланс между экономикой и экологией.
Фактически речь идет о попытке ответить на главный вопрос ближайших десятилетий: хватит ли Казахстану воды в условиях изменения климата и растущего потребления.
Именно поэтому разработка бассейновых планов сегодня рассматривается не как формальная государственная работа, а как один из стратегических проектов для будущего страны.