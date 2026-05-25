Как мошенники заставляют покупать серверы для майнинга?

Обещают 50−100 тысяч в месяц на криптовалюте, но после оплаты исчезают.
Эксперты «Вестника киберполиции России» предупредили: у мошенников появились новые «убедительные» схемы обмана пользователей Сети.
Снова обещают лёгкий заработок — на сей раз в сфере добычи криптовалюты.
«Пользователям предлагают в специальном боте купить якобы “дешёвый сервер”, затем передать доступ другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей, — объясняют схему эксперты. — В рекламе обещают доход “50−100 тысяч рублей в месяц”, мгновенные выплаты на карту или в криптовалюте и полное отсутствие рисков».
Однако на самом деле никаких денег пользователи не получат, а вот организаторы схемы получат те суммы, которые жертвы обмана перечислят на «покупку сервера». В одном из ботов перед покупкой несуществующих мощностей прямо предлагают пополнить баланс для «стабильной оплаты».
«Это классический признак мошенничества, — объясняют эксперты. — Ни в коем случае не стоит отправлять деньги на непонятные цели и верить обещаниям легкого заработка в Сети».