В 2026 году в Тамбовской области выявили 17 объектов археологического наследия

Всего в Тамбовской области насчитывается 1 125 археологических объектов. Из них 1 056 выявлены, а 69 имеют статус памятников археологического наследия федерального значения. Самую многочисленную группу (599 объектов) составляют поселения, стоянки, городища и городки. Еще 511 объектов — это курганные и грунтовые могильники. Девять приходится на исторический культурный слой, шесть — на оборонительные сооружения (земляные валы).