Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВТБ и «Магнит» запускают совместный проект

Общая клиентская база двух компаний составляет около 80 млн человек.

Источник: Нижегородская правда

ВТБ и розничная сеть «Магнит» объявили о старте совместного проекта. В его рамках появятся три основных продукта: платежный сервис внутри приложения ритейлера, совместная банковская карта и возможность заказа продуктов в приложении ВТБ.

Общая клиентская база двух компаний составляет около 80 млн человек — эта аудитория рассматривается как потенциальная для нового сервиса. До конца мая проект заработает в девяти регионах, включая Кировскую область, а в течение двух месяцев распространится на всю страну.

Представители ВТБ и «Магнита» называют проект комплексным, отмечая, что интеграция включает одновременно платежи, карту и витрину с продуктами.

Аналитики считают подобные коллаборации перспективными, но отмечают, что успех зависит от удобства для клиента и способности партнеров удерживать пользователей в общей экосистеме. Сам проект, по мнению участников рынка, соответствует тренду на создание инструментов, объединяющих оплату и программы лояльности.

Первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова добавила, что объединение сетей банка и ритейлера, а также использование инфраструктуры «Почты России» и других партнеров, поможет охватить широкую аудиторию.

Гендиректор «Магнита» Евгений Случевский сообщил, что у компании появилась новая задача — развитие финансовых сервисов. По его словам, новый платежный инструмент дает возможность оплачивать покупки офлайн прямо из приложения.