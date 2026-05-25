ВТБ и «Магнит» запускают совместный проект

ВТБ и розничная сеть «Магнит» объявили о старте совместного проекта. В его рамках появятся три основных продукта: платежный сервис внутри приложения ритейлера, совместная банковская карта и возможность заказа продуктов в приложении ВТБ.
Общая клиентская база двух компаний составляет около 80 млн человек — эта аудитория рассматривается как потенциальная для нового сервиса. До конца мая проект заработает в девяти регионах, включая Кировскую область, а в течение двух месяцев распространится на всю страну.
Представители ВТБ и «Магнита» называют проект комплексным, отмечая, что интеграция включает одновременно платежи, карту и витрину с продуктами.
Аналитики считают подобные коллаборации перспективными, но отмечают, что успех зависит от удобства для клиента и способности партнеров удерживать пользователей в общей экосистеме. Сам проект, по мнению участников рынка, соответствует тренду на создание инструментов, объединяющих оплату и программы лояльности.
Первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова добавила, что объединение сетей банка и ритейлера, а также использование инфраструктуры «Почты России» и других партнеров, поможет охватить широкую аудиторию.
Гендиректор «Магнита» Евгений Случевский сообщил, что у компании появилась новая задача — развитие финансовых сервисов. По его словам, новый платежный инструмент дает возможность оплачивать покупки офлайн прямо из приложения.