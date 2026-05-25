В Алматы изменились тарифы на отопление и горячую воду с 1 мая 2026 года

С 1 мая 2026 года будут повышены дифференцированные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией. Тарифы будут зависеть от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии.
Тарифы для населения выросли с 7503,35 тенге/Гкал до 8878,51 тенге (без НДС). Для населения, не имеющего общедомовые приборы учета, тарифы увеличились с 9004,01 тенге/Гкал до 9454,21 тенге (без НДС). Тариф для населения с общедомовыми приборами учета составил 7733,12 тенге/Гкал (было 7364,88 тенге).
Также изменились тарифы на горячее водоснабжение. Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для жителей многоквартирных зданий высотой до 75 метров с централизованным и горячим водоснабжением составят 2031,47 тенге с человека (без НДС).
При наличии индивидуальных приборов учета плата за горячую воду составит 588,81 тенге за кубометр.
Для потребителей, проживающих в ветхих, аварийных помещениях или домах барачного типа, где отсутствует возможность установки общедомовых приборов учета, также утверждены отдельные размеры плат за горячее водоснабжение и отопление.
Приказ вступает в силу со дня подписания.