Амурская тигрица Услада поселилась в ярославском зоопарке

Амурская тигрица Услада поселилась в зоопарке Ярославля. Как рассказали в учреждении, хищница прибыла в город в рамках программы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) и Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) по формированию и сохранению популяции амурского тигра.
Услада родилась 20 апреля 2017 года в московском зоопарке у амурских тигров Тихона и Барышня. После этого ее передали в Ростов-на-Дону, где она и жила в местном зоопарке.
Для нового обитательницы в ярославском зоопарке подготовили большой просторный вольер, где Усладе будет комфортно. Правда, выйти в вольер она сможет только после карантина.
Администрация зоопарка обещала сообщить о выходе тигрицы в открытый вольер. А пока понаблюдать за Усладой можно с помощью видеокамер. Несмотря на то, что дорога из Ростова-на-Дону была долгой, тигрица быстро освоилась на новом месте.