Власти ищут подрядчика для благоустройства сквера рядом с кирхой в Правдинске. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Территория располагается на улице Красноармейской. Победителю торгов предстоит обустроить дорожки, установить две перголы с качелями, сделать освещение. На территории высадят три сакуры и 374 кустарника кизильника.
Начальная цена контракта составляет 15,7 миллиона рублей. Подрядчика определят 3 июня. Работы необходимо завершить до конца 2026 года.
Отметим, что ранее на территории на улице Красноармейской располагалось здание советской постройки, которое перекрывало вид на кирху Фридланд. В 2025 году объект демонтировали.
Первую деревянную кирху Святого Георгия в северо-западной части Фридланда построили в 1313 году. В результате нападения литовского войска сооружение сгорело. В 1360—1380 годах возвели новое каменное здание с ризницей и башней. В XV веке его основательно перестроили.
Кирха и шестиярусная башня выполнены из красного керамического кирпича готической кладкой. Крыша здания двухскатная, её венчает шпиль с шаром и крестом. Высота башни составляет 60,6 метра.
После боевых действий 1945 года здание не пострадало, но было разграблено. В 1990-м кирху передали Русской православной церкви, её восстановили силами прихода и бывших жителей Фридланда. В 2005 году храм Святого Георгия освятили. Кирха является объектом культурного наследия регионального значения.