Власти ищут подрядчика для благоустройства сквера рядом с кирхой в Правдинске

На работы выделили 15,7 миллиона рублей.

Власти ищут подрядчика для благоустройства сквера рядом с кирхой в Правдинске. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Территория располагается на улице Красноармейской. Победителю торгов предстоит обустроить дорожки, установить две перголы с качелями, сделать освещение. На территории высадят три сакуры и 374 кустарника кизильника.

Начальная цена контракта составляет 15,7 миллиона рублей. Подрядчика определят 3 июня. Работы необходимо завершить до конца 2026 года.

Отметим, что ранее на территории на улице Красноармейской располагалось здание советской постройки, которое перекрывало вид на кирху Фридланд. В 2025 году объект демонтировали.

Первую деревянную кирху Святого Георгия в северо-западной части Фридланда построили в 1313 году. В результате нападения литовского войска сооружение сгорело. В 1360—1380 годах возвели новое каменное здание с ризницей и башней. В XV веке его основательно перестроили.

Кирха и шестиярусная башня выполнены из красного керамического кирпича готической кладкой. Крыша здания двухскатная, её венчает шпиль с шаром и крестом. Высота башни составляет 60,6 метра.

После боевых действий 1945 года здание не пострадало, но было разграблено. В 1990-м кирху передали Русской православной церкви, её восстановили силами прихода и бывших жителей Фридланда. В 2005 году храм Святого Георгия освятили. Кирха является объектом культурного наследия регионального значения.

