Сотрудники лесопожарного центра пострадали при падении самолета под Красноярском

Два человека получили травмы в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Богучанском районе Красноярского края.

Воздушное судно, выполнявшее полет для выявления возгораний в тайге, упало 25 мая недалеко от поселка Осиновый Мыс.

Два члена экипажа получили телесные повреждения, оба доставлены в больницу, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Сотрудники ведомства рассматривают две главные версии авиаинцидента — техническая неисправность судна и нарушение правил пилотирования.

Известно, что на борту упавшего «Аэропракт-22» находились специалисты лесопожарного центра, передает ТАСС.