Гигиена питания: почему важно правильно мыть продукты и как это делать

Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свёкла, также требуют тщательной очистки. Важно использовать щетку под проточной водой даже перед тем, как приступить к их варке или запеканию. Это поможет удалить грязь с кожуры, которая может попасть в пищу при нарезке.