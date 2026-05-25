Гигиена питания: почему важно правильно мыть продукты и как это делать

Многие считают, что достаточно просто ополоснуть фрукты и овощи водой из-под крана, чтобы они стали безопасными для употребления. Однако на самом деле этого недостаточно для полной защиты от патогенов. Как правильно мыть продукты, чтобы минимизировать риск инфекций, рассказал врач-инфекционист Лев Каракулин в интервью 450media.ru.
1. Механическая очистка: не менее 30 секунд под проточной водой.
Промывание ягод и фруктов под проточной водой — важный шаг, который помогает удалить поверхностные загрязнения. Однако для достижения максимальной эффективности важно соблюдать определённые правила. Проточная вода должна быть холодной, а процесс мытья должен занимать не менее 30 секунд. Если на фруктах или ягодах есть «восковой» налёт, можно использовать мягкую щётку, чтобы аккуратно удалить его.
2. Замачивание зелени: 10−15 минут в прохладной воде.
Зелень, такая как листовые салаты и петрушка, требует более тщательной обработки. Простого споласкивания под краном недостаточно. Рекомендуется замочить зелень в глубокой емкости с прохладной водой на 10−15 минут — это позволит частицам земли осесть на дно. Затем нужно промыть зелень под краном ещё раз.
3. Чистка корнеплодов: щётка под проточной водой.
Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свёкла, также требуют тщательной очистки. Важно использовать щетку под проточной водой даже перед тем, как приступить к их варке или запеканию. Это поможет удалить грязь с кожуры, которая может попасть в пищу при нарезке.
4. Мойте ягоды перед употреблением.
Ягоды лучше всего мыть непосредственно перед употреблением. Влажная среда способствует быстрому развитию плесени и бактерий, поэтому мочить ягоды заранее не рекомендуется.
5. Осторожнее с мылом и уксусом.
Хотя некоторые люди используют мыло или уксус для мытья фруктов и овощей, это не всегда безопасно. Остатки химических веществ могут вызвать аллергические реакции или раздражение желудочно-кишечного тракта. Поэтому лучше избегать их использования.