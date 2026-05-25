В Красноярском крае в ДТП погибла 16-летняя девушка

В Боготольском округе произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.
Авария случилась в ночь на 25 мая на 6 км автодороги Боготол Тюхтет в сторону федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Полицейские установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка, которая сидела на переднем сиденье. От полученных травм девушка скончалась до приезда скорой помощи. В Госавтоинспекции уточнили, что она не была пристегнута ремнем безопасности. Также в машине находился 17-летний пассажир. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет.
Водитель в ДТП не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.