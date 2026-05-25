Работодатели Хабаровского края поддерживают семьи

В Хабаровском крае около 370 организаций внедряют программы поддержки сотрудников с семьями, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Из них 48 предприятий относятся к категории крупных. За два года число компаний, предоставляющих дополнительные меры поддержки семейным работникам, увеличилось почти на 100. Об этом сообщила начальник отдела развития социального партнёрства комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Наталья Ивакаева.
Единовременную материальную помощь при рождении ребёнка выплачивают более 60 организаций региона, в том числе «Газпром трансгаз Томск», «Хабаровские авиалинии», «Хабаровскэнергосбыт» и МУП «Вектор». Дальневосточная железная дорога и нефтеперерабатывающие заводы региона создают возможности для отдыха и оздоровления сотрудников с детьми.
Гибкий график работы для родителей действует в Охотском филиале «Теплоэнергосервис», «Дальтрансугле», «Амур Золото» и других организациях. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет предоставляют «Хабаровские электрические сети», «ЛокоТех Сервис» и ряд других предприятий.
Работодатели также внедряют компенсацию расходов на детский сад, помощь с жильём, организацию детских комнат, проведение семейных мероприятий и дополнительные выходные дни.
Комитет по труду и занятости населения собирает данные о действующих мерах в рамках корпоративного демографического стандарта. Заполнять форму мониторинга можно на платформе обратной связи либо на портале комитета.
