Региональный этап конкурса «Строймастер» состоялся в Хакасии

Итоги регионального этапа национального конкурса «Строймастер» были подведены в Хакасии. Мероприятие прошло 13−14 мая в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства республики.
«В 2026 году Хакасия впервые получила право проведения регионального этапа национального конкурса “Строймастер” по четырем номинациям. Это серьезная организационная задача, требующая соблюдения установленных требований к площадкам, оснащению и проведению конкурсных испытаний», — отметил глава министерства Виталий Пестриков.
Конкурсные испытания проходили на двух площадках. На базе Абаканского строительного техникума состоялись соревнования в номинациях «Лучший сварщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», а испытания по номинациям «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур» прошли на площадке магазина строительных материалов «Джем». Следующий этап для победителей — окружной, он проходить будет в Иркутске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.