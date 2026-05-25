Региональный этап конкурса «Строймастер» состоялся в Хакасии

На нем определили лучшего сварщика, монтажника, каменщика и штукатура.

Итоги регионального этапа национального конкурса «Строймастер» были подведены в Хакасии. Мероприятие прошло 13−14 мая в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства республики.

«В 2026 году Хакасия впервые получила право проведения регионального этапа национального конкурса “Строймастер” по четырем номинациям. Это серьезная организационная задача, требующая соблюдения установленных требований к площадкам, оснащению и проведению конкурсных испытаний», — отметил глава министерства Виталий Пестриков.

Конкурсные испытания проходили на двух площадках. На базе Абаканского строительного техникума состоялись соревнования в номинациях «Лучший сварщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», а испытания по номинациям «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур» прошли на площадке магазина строительных материалов «Джем». Следующий этап для победителей — окружной, он проходить будет в Иркутске.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.