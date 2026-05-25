Региональный этап конкурса «Строймастер» состоялся в Хакасии

Конкурсные испытания проходили на двух площадках. На базе Абаканского строительного техникума состоялись соревнования в номинациях «Лучший сварщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», а испытания по номинациям «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур» прошли на площадке магазина строительных материалов «Джем». Следующий этап для победителей — окружной, он проходить будет в Иркутске.