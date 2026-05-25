Руководителя филиала ООО «Сибиряк» Егорова приговорили к 3 годам тюрьмы

25 мая Центральный районный суд Красноярска приговорил Егорова А. В. — руководителя филиала «Дороги» ООО «УСК “Сибиряк” и экс-гендиректора ООО “КДСК” — к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей.