Руководителя филиала ООО «Сибиряк» Егорова приговорили к 3 годам тюрьмы

Также мужчина должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

25 мая Центральный районный суд Красноярска приговорил Егорова А. В. — руководителя филиала «Дороги» ООО «УСК “Сибиряк” и экс-гендиректора ООО “КДСК” — к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Красноярского края, Егоров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

По данным Следственного комитета, уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

Как сообщили в ведомстве, 15 декабря 2022 года в рамках реализации проекта «Реконструкция АО “Асфальтобетонный завод” ООО “КДСК” и АО “Асфальтобетонный завод” заключили договор подряда на оказание инжиниринговых услуг, а также на выполнение работ по разработке технической документации и модернизации завода.

Не выполнив работы, фигурант дела внёс в отчетные документы фиктивные данные об объёмах и стоимости выполненных работ — позже на основании этих бумаг завод произвёл выплату в сумме 98 млн рублей.

«Похищенными денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению, часть из них он перевёл на собственный счёт физлица», — уточнили в СК, отметив, что осуждённый в полном объеме возместил причинённый ущерб.