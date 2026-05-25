Спортшкола № 2 в городе Свободном в Приамурье обновила спортивный инвентарь

Новый спортивный инвентарь и экипировка для боксеров поступили в спортивную школу № 2 города Свободного в Амурской области. Это стало возможным при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
Для юных атлетов закупили комплекты защиты, балансировочные полусферы для развития координации, спортивный канат для функциональных тренировок и многое другое. Боксеры уже опробовали новый инвентарь на занятиях.
Отметим, что в этом году федеральную субсидию получили пять спортивных учреждений региона. Средства также выделены Спортивной школе олимпийского резерва. На нее учреждение уже закупило оборудование для всех своих отделений.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.