Выпускникам колледжей Волгоградской области предложили 2 тысячи вакансий

Уровень их трудоустройства в регионе достигает 80%

Источник: Национальные проекты России

Единые дни трудоустройства под девизом «Мое будущее — мой регион» для учащихся учреждений среднего профессионального образования проходят в Волгоградской области с 18 по 29 мая при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году работодатели региона предложили около 2 тыс. вакансий.

По данным комитета образования и науки области, для ребят организованы встречи с представителями предприятий, консультации в колледжах и центрах занятости, а также мастер-классы по составлению резюме и анкетированию. Ключевыми партнерами выступают ведущие промышленные предприятия региона.

Показатель трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в Волгоградской области является лучшим в Южном федеральном округе и достигает 80%. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет», который синхронизирует систему образования с потребностями экономики. В 2026 году планируется создание новых образовательных кластеров.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.