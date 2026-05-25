Выпускникам колледжей Волгоградской области предложили 2 тысячи вакансий

Единые дни трудоустройства под девизом «Мое будущее — мой регион» для учащихся учреждений среднего профессионального образования проходят в Волгоградской области с 18 по 29 мая при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». В этом году работодатели региона предложили около 2 тыс. вакансий.
По данным комитета образования и науки области, для ребят организованы встречи с представителями предприятий, консультации в колледжах и центрах занятости, а также мастер-классы по составлению резюме и анкетированию. Ключевыми партнерами выступают ведущие промышленные предприятия региона.
Показатель трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в Волгоградской области является лучшим в Южном федеральном округе и достигает 80%. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет», который синхронизирует систему образования с потребностями экономики. В 2026 году планируется создание новых образовательных кластеров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.