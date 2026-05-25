В Краснодарском крае насчитали более 9 млн жителей по SIM-картам

Почему официальная статистика населения Краснодара расходится с данными МВД.

Источник: Комсомольская правда

Численность населения Краснодарского края превысила 9 миллионов человек, а в кубанской столице проживает более 2,3 миллиона граждан. Об этом на сессии Законодательного собрания сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, ссылаясь на сведения правоохранительных органов.

Подсчет жителей проводился по количеству активных SIM-карт и другим косвенным индикаторам. Для сравнения, официальный миллионный житель был зафиксирован Росстатом в Краснодаре в 2018 году.

Доцент кафедры социологии КубГУ Мария Донцова в разговоре с Бизнес ФМ Краснодар пояснила, что расхождение оценок с официальной статистикой связано с активной межрегиональной миграцией и маятниковым перемещением граждан из пригородов. Многие работают и пользуются инфраструктурой краевого центра, но зарегистрированы в других районах. По мнению эксперта, для точной оценки реального масштаба населения следует комплексно анализировать нагрузку на поликлиники, школы и детские сады.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
