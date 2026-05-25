В Краснодарском крае насчитали более 9 млн жителей по SIM-картам

Доцент кафедры социологии КубГУ Мария Донцова в разговоре с Бизнес ФМ Краснодар пояснила, что расхождение оценок с официальной статистикой связано с активной межрегиональной миграцией и маятниковым перемещением граждан из пригородов. Многие работают и пользуются инфраструктурой краевого центра, но зарегистрированы в других районах. По мнению эксперта, для точной оценки реального масштаба населения следует комплексно анализировать нагрузку на поликлиники, школы и детские сады.