Уголовное дело экс‑главы Новочеркасска Юрия Лысенко направлено в суд

Объединённая пресс‑служба судов Ростовской области сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко.
Чиновник был задержан в мае 2025 года и с тех пор находится в СИЗО. Последняя мера пресечения продлена до 6 июня включительно.
Лысенко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020 по май 2025 года он получил земельный участок и помощь в строительстве дома общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Взамен экс‑чиновник обещал посодействовать в строительстве школы и обеспечить оплату работ за счёт муниципального бюджета.
Посредником при передаче взятки, согласно материалам дела, выступал Любим Белов. Уголовное дело в отношении него также поступило в суд Новочеркасска.