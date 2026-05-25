Энергетики рассказали красноярским школьникам о правилах электробезопасности на форуме «Антитеррор-2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Несколько тысяч школьников посетили площадку филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» на Всероссийском специализированном форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор».
В течение трех дней на площадке «Азбука безопасности» школьникам рассказывали, кто такие энергетики и в чём заключается их работа. Энергетики показали детям спецодежду и оборудование, с которым они ежедневно работают на линиях электропередачи. Кроме того, поделились важными правилами электробезопасности: объясняли, что подстанции и трансформаторные будки — не место для игр, а электрический провод, лежащий на земле — источник смертельной опасности.
Ещё маленькие гости форума участвовали в энергоровикторине, разгадывали тематические ребусы и кроссворды, собирали схему на «умном» конструкторе, чтобы зажечь лампочку. Причём не только мальчики, но и девочки с интересом разбирались в принципах работы электрических цепей. Ведь энергетика всегда увлекательна, когда знания подкрепляются практикой.
«Очень понравился интерактив, что всё можно потрогать руками, узнать интересные факты про электричество и получить за это полезные призы», — делится впечатлениями ученик 9 класса Никита.
Всего специализированный форум «Антитеррор-2026» посетили более 12 тысяч человек. Мероприятие проводится с 2006 года и собирает участников со всей страны для обсуждения вопросов антитеррористической безопасности. В рамках форума ежегодно работают обучающие и интерактивные площадки для молодежи.
В этом году «Россети Сибирь» выступили партнером конкурса «Киберпатруль», который организовал Центр управления регионом (ЦУР). В нем приняли участие 1277 школьников из разных округов Красноярского края. Ребята создавали контент для соцсетей с целью профилактики буллинга и других правонарушений. Лучшие команды наградили на форуме «Антитеррор», в том числе призами от энергетиков.
«Компания “Россети Сибирь” уделяет особое внимание вопросам безопасности и эффективного взаимодействия. Поэтому мы являемся партнером этого важного проекта и считаем, что здоровая коммуникация — залог успеха!» — подчеркнула директор по управлению персоналом «Россети Сибирь» Инна Гордиенко.
За вклад в организацию и проведение форума филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» был отмечен благодарностью организаторов.