Энергетики рассказали красноярским школьникам о правилах электробезопасности на форуме «Антитеррор-2026»

В течение трех дней на площадке «Азбука безопасности» школьникам рассказывали, кто такие энергетики и в чём заключается их работа. Энергетики показали детям спецодежду и оборудование, с которым они ежедневно работают на линиях электропередачи. Кроме того, поделились важными правилами электробезопасности: объясняли, что подстанции и трансформаторные будки — не место для игр, а электрический провод, лежащий на земле — источник смертельной опасности.