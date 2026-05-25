2,6 млн рублей собрал благотворительный забег «Beauty-бег» в Нижнем Новгороде

Благотворительный «Beauty-бег» состоялся в рамках полумарафона «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде 24 мая. Его участницы собрали 2,6 млн рублей в поддержку 20 благотворительных фондов — партнеров платформы «800 добрых дел». Эта сумма стала рекордной за всю историю проекта.
В забеге приняли участие 30 нижегородок — общественные деятели, предприниматели, блогеры и инфлюенсеры, которые преодолели дистанцию в пять километров. Каждая из них представляла один из благотворительных фондов и организовывала собственный сбор средств. Среди участниц были, в частности, «Краса России» Дарья Луконькина, директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина, инфлюенсеры Дарья Каплун и Мария Анисимова.
Готовились спортсменки к старту в течение двух месяцев: раз в неделю девушки тренировались вместе с профессиональным тренером Павлом Гудовским на Нижневолжской набережной — как символично, у Катера «Герой».
Как рассказала организатор проекта Екатерина Чудакова, в этом году им удалось не только установить рекорд по сумме собранных средств, но и значительно увеличить число людей, поддержавших акции участниц.
«В прошлом году в фандрайзинге поучаствовали около тысячи человек, а в этом году — уже около двух тысяч. Для многих девушек это уже не просто пробежка, а желание дойти до конца и выполнить поставленную перед собой цель», — отметила Екатерина Чудакова.
Организаторы подчеркнули, что проект продолжает развивать формат волонтерского фандрайзинга, когда средства для фондов собирают не сами благотворительные организации, а их друзья и единомышленники. Главной задачей участниц стало привлечение внимания к деятельности фондов и помощь их подопечным.
Напомним, что впервые «Beauty-бег» прошел в 2021 году в рамках «Марафон 800». С тех пор проект ежегодно проводится во время полумарафона «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде. В прошлом году участницам удалось собрать около 2,3 млн рублей.
Как в минувшие выходные прошел забег «Беги, герой!» — смотрите в фоторепортаже сайта pravda-nn.ru.