Сына красноярского застройщика Владимира Егорова отправили в колонию

В Красноярске 3 года колонии получил бывший гендиректор ООО «КДСК» Антон Егоров за хищение 98 млн рублей при модернизации асфальтобетонного завода. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в марте 2022 году в Красноярске руководитель АО «АБЗ» решил модернизировать асфальтобетонный завод на улице Лесопильщиков, чтобы снизить выбросы в атмосферу и повысить качество продукции. После технического осмотра комиссия признала старые хранилища битума и мазута, а также установки Тельтомат-80 и ДС-168 непригодными и опасными для дальнейшей эксплуатации.
Работы планировали выполнить в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Технический совет общества одобрил покупку 2 новых установок SANY, 63 стальных резервуаров и проведение проектных, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ. Выполнить весь этот комплекс вызвался генеральный директор ООО «КДСК».
Антон Егоров уверял, что у него есть и персонал, и техника, а при необходимости можно привлечь ресурсы ООО УСК «Сибиряк», которое возглавлял его отец. После этого общество подало заявку на целевой заем в федеральный фонд и заключило договоры на поставку нового оборудования. Однако подрядчик к работам так и не приступил.
«Чтобы не сорвать проект, заводу пришлось своими силами демонтировать старое оборудование, монтировать новое и выполнять часть других работ, которые должен был сделать подрядчик. Несмотря на это, общество заключило с ООО “КДСК” договор подряда и полностью оплатило работы — 98 млн рублей. Подрядчик получил деньги, но обязательства не исполнил, а средствами распорядился по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.
В дальнейшем завод продолжил выполнять работы за свой счет, привлекая собственных сотрудников и сторонние организации. В итоге суд признал бывшего генерального директора подрядной организации виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Антону Егорову назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Ущерб в 98 млн рублей к моменту рассмотрения дела возместили.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.