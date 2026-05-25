«Чем глубже в мякоти жёлтые зёрнышки, тем клубника слаще» как купить клубнику и не выбросить, рассказали волгоградцам

Эксперты рассказали, какую клубнику лучше выбирать: сухую, блестящую, без влажных бочков, вмятин, равномерного цвета. Листики тоже должны быть зелеными и свежими. Еще один секрет: чем глубже в мякоти жёлтые зёрнышки, тем клубника слаще. Вкусная ягода имеет аромат, а ее оптимальный размер — около 3−4 см. Крупные ягоды выглядят очень красиво и аппетитно, но по вкусу они водянистые.