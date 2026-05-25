На путепроводе на улице Авиаторов в Красноярске начался ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рабочие приступили к ремонту путепровода на улице Авиаторов.
Работы ведутся в рамках текущего содержания дорожной инфраструктуры и направлены на восстановление деформационных швов и прилегающего асфальтобетонного покрытия.
Сейчас рабочие разбирают покрытие на двух крайних правых полосах в направлении улицы 9 Мая. Участок работ огражден временными дорожными знаками. Полного перекрытия движения не предусмотрено — ремонт проводится поэтапно, «захватками». Ограничения движения сохранятся до конца лета.
Как поясняют в мэрии, мостовые сооружения постоянно испытывают нагрузку от транспорта, ветра, вибраций и перепадов температур. Из-за этого конструкции находятся в постоянном движении и могут изменять геометрию. Для компенсации этих процессов используются деформационные швы, которые позволяют сооружению «работать» без повреждений. На путепроводе на улице Авиаторов установлены резиновые компенсаторы, которые со временем износились и требуют замены.
Параллельно продолжаются работы и на других мостовых объектах города. Всего в этом году на ремонт мостов направлено около 226,3 млн рублей. Средства распределены на ремонт Октябрьского моста, моста через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино, двух путепроводов на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3 и путепровода на улице Авиаторов.