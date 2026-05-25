Воронежский мультик «Герои Арктики» победил на фестивале «Герой»

Проект воронежских аниматоров получил награду в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм для детей и юношества».

Источник: Комсомольская правда

Мультфильм анимационной студии «Воронеж» победил на IV Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой». Проект режиссеров Алексея Замыслова и Ольга Майбородиной «Герои Арктики» (6+) получил награду в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм для детей и юношества».

Мультик рассказывает о приключениях школьников, спасающих найденного во льдах живого мамонтенка. Герои помогают ему сбежать от одержимого ученого и отправятся в захватывающее путешествие через всю Россию, чтобы раскрыть тайну его происхождения.

В конкурсной программе IV Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», который завершился на выходных, показали 109 фильмов из 27 стран мира, форум объединил более 13 000 зрителей.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше