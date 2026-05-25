Погрузка на железной дороге в Хакасии заметно выросла в апреле

В апреле 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Хакасия составила 2,4 млн тонн, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе — апреле 2026 года на железной дороге в Республике Хакасия погружено и отправлено 9,1 млн тонн различных грузов (+4,8% к январю — апрелю 2025 года), в том числе:
каменного угля — 8 млн тонн (+6,4%); руды железной и марганцевой — 536 тыс. тонн (-4,9%); цветных металлов — 279,5 тыс. тонн (-14,6%); зерна — 27,8 тыс. тонн (рост в 2,1%); руды цветной и серного сырья — 9,2 тыс. тонн (рост в 5 раз в сравнении с январем — апрелем прошлого года).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.