В Красноярске 15-летний подросток оскорбил полицейского и отправился в ЦВСНП

В красноярский Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) поместили 15-летнего подростка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, за оскорбление представителей власти юноша пробудет там 30 суток. Инцидент произошел 16 мая возле одного из городских торговых центров. Сотрудники ГАИ приехали туда, чтобы оформить протокол на 20-летнего автолюбителя за езду без прав. Однако юный друг правонарушителя накинулся на полицейского с нецензурной бранью, публично оскорблял и мешал составлению протокола. По данным ведомства, молодой человек не впервые противопоставляет себя обществу и государственным ценностям. От возбуждения уголовного дела подростка спасли два месяца, которых не хватило для наступления 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности. А вот в отношении его 20-летнего приятеля возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского и оскорбление.