Фестиваль «Герой» в Красноярском крае собрал около 13 тысяч зрителей

В Красноярском крае завершился IV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». За пять дней его посетили около 13 тыс. зрителей. Об этом сообщили на официальном портале Красноярского края.
Показы прошли на 17 площадках в Красноярске, Норильске, Дивногорске, Уяре и поселке Курагино. Всего организовали более 130 событий, в том числе кинопоказы, творческие встречи с представителями киноиндустрии и мастер-классы. В этом году в программу фестиваля вошли 109 фильмов из 27 стран. Из них 59 картин впервые показали в России.
Гран-при фестиваля получила лента Светланы Музыченко «Путь». Лучшим документальным фильмом признали белорусскую картину Анастасии Муляровой «Надя, вперёд!». Среди игровых фильмов лучшей полнометражной картиной стал бразильский фильм Марсело Галвао «Приятели и наследник». Лучшей короткометражкой назвали «Астрономов» Дмитрия Пасичнюка. В анимационной программе победили «Герои Арктики» Алексея Замыслова и «Сын» Жанны Бекмамбетовой. Приз зрительских симпатий получил фильм Святослава Власова «Мой дед».
Президент фестиваля Владимир Грамматиков отметил, что задача «Героя» показать, что героем может быть не только человек на войне, но и тот, кто проявляет себя в обычной жизни.
«Благодаря кинофестивалю “Герой” юные зрители смогли увидеть по-настоящему доброе и вдохновляющее кино. Представленные картины не просто развлекают, они помогают ребятам найти верные ориентиры в жизни», — сказал Аркадий Зинов, министр культуры края.
До 30 июня в Красноярском крае пройдет «ЭХО фестиваля». Избранные фильмы-победители будут бесплатно показывать в кинозалах региона.