Фестиваль «Герой» в Красноярском крае собрал около 13 тысяч зрителей

Показы прошли на 17 площадках в Красноярске, Норильске, Дивногорске, Уяре и поселке Курагино. Всего организовали более 130 событий, в том числе кинопоказы, творческие встречи с представителями киноиндустрии и мастер-классы. В этом году в программу фестиваля вошли 109 фильмов из 27 стран. Из них 59 картин впервые показали в России.