Иностранец пытался незаконно вывезти из Красноярска рога благородного оленя

Рога благородного оленя изъяли красноярские таможенники у 55-летнего иностранца, вылетавшего в Душанбе (Таджикистан).
Мужчину остановили на «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. При сканировании его ручной клади инспектор обнаружил предметы, напоминающие части тел парнокопытного животного.
«Оказалось, что в дорожной сумке авиапассажир перевозил рога оленя в количестве 6 штук и общим весом почти 6 кг. Мужчина пояснил, что нашел фрагменты дикого животного в лесу. О том, что их необходимо декларировать, он не знал», — рассказали в пресс-службе таможни.
Экспертиза подтвердила, что это дериваты благородного оленя семейства Cervidae, и они попадают под действие Конвенции СИТЕС.
В отношении нарушителя возбудили два дела по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Санкциями статей предусмотрен штраф и конфискация товара.